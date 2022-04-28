МВД о пожаре в Сумгайыте: Со складов вывезены взрывчатые и ядовитые вещества

Министерство внутренних дел распространило информацию о пожаре в Сумгайыте.

Министерство внутренних дел распространило информацию о пожаре в Сумгайыте.

Как передает Report со ссылкой на МВД, сегодня на территории "Промышленного парка "Азерсун", расположенного в поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт, произошел пожар.

В связи с пожаром на место происшествия немедленно были мобилизованы сотрудники полиции, которые извлекли со складов взрывчатые и ядовитые вещества, представляющие серьезную опасность для окружающей среды и людей, и перевезли их в безопасное место, обеспечена эвакуация персонала. В настоящее время место происшествия охраняется сотрудниками полиции.