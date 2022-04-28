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МВД о пожаре в Сумгайыте: Со складов вывезены взрывчатые и ядовитые вещества

МВД о пожаре в Сумгайыте: Со складов вывезены взрывчатые и ядовитые вещества Министерство внутренних дел распространило информацию о пожаре в Сумгайыте.
Происшествия
28 апреля 2022 г. 22:18
МВД о пожаре в Сумгайыте: Со складов вывезены взрывчатые и ядовитые вещества

Министерство внутренних дел распространило информацию о пожаре в Сумгайыте.

Как передает Report со ссылкой на МВД, сегодня на территории "Промышленного парка "Азерсун", расположенного в поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт, произошел пожар.

В связи с пожаром на место происшествия немедленно были мобилизованы сотрудники полиции, которые извлекли со складов взрывчатые и ядовитые вещества, представляющие серьезную опасность для окружающей среды и людей, и перевезли их в безопасное место, обеспечена эвакуация персонала. В настоящее время место происшествия охраняется сотрудниками полиции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDİN: Sumqayıtda yanğın olan ərazidə partlayıcı maddələr təhlükəsiz yerə daşınıb, işçilər təxliyə olunub

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