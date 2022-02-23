МВД о числе незаконно проникших на освобожденные территории

Названо число граждан, незаконно проникших на освобожденные территории.

Названо число граждан, незаконно проникших на освобожденные территории.

Как сообщил Report начальник пресс-службы МВД Азербайджана, майор полиции Эльшад Гаджиев, к административной ответственности привлечено 602 человека, незаконно посетивших освобожденные территории после окончания войны.

175 из них были взяты под административный арест, 345 - оштрафованы, остальные получили предупреждения.

"В настоящее время на всех освобожденных территориях ведутся работы по разминированию. Проводятся восстановительные и строительные работы для безопасного возвращения граждан на эти земли", - сказал Э.Гаджиев.