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МВД: Нет никаких смягчений карантинного режима

МВД: Нет никаких смягчений карантинного режима

© Report

"Сегодня на некоторых новостных сайтах распространилась информация о сокращении количества установленных в Баку в связи с особым карантинным режимом особых полицейских постов и смягчении внедренных правил".

Об этом Report сообщил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Эхсан Захидов.

"Я сообщаю, что указанная информация полностью необоснованна и не отражает реальности. Так, нет никаких изменений и смягчений в правилах и запретах, внедренных с 4 мая 2020 года по решению Оперативного штаба при Кабмине на территории страны, в том числе Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе.

Отмечу для информации, что ежедневно МВД анализирует существующие условия и ситуацию и в зависимости от результата может быть принято решение о смене места установленных контрольных постов, увеличении или сокращении числа несущих там службу сотрудников полиции. Это не должно восприниматься так, что установленный в связи с особым карантинным режимом контрольный пост ликвидирован.

От граждан еще раз требуется не покидать дома без острой необходимости, в то же время каждый вышедший из дома по соответствующему разрешению человек должен обязательно использовать медицинскую маску и соблюдать 2-метровую дистанцию социальной изоляции".

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