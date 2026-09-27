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    Боевики СБР атаковали беспилотниками топливное хранилище в Судане

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    • 27 сентября, 2026
    • 18:39
    Боевики СБР атаковали беспилотниками топливное хранилище в Судане

    Силы быстрого реагирования (СБР) нанесли удар по стратегическому топливному хранилищу недалеко от Вад-Медани, столицы центрального суданского штата Аль-Джазира.

    Как передает Report, об этом сообщает портал Sudan Tribune со ссылкой на источники в службе безопасности и очевидцев.

    По их данным, рано утром в воскресенье беспилотник атаковал топливный склад в Умм-Алейле недалеко от города Абу-Хараз, примерно в 20 км к северо-востоку от Вад-Мадани.

    Очевидцы сообщили, что слышали несколько громких взрывов, после которых из резервуаров на территории комплекса повалил густой черный дым.

    Умм-Алейла - крупное нефтехранилище в Судане, расположенное в штате Аль-Джазира. В декабре 2023 года объект подвергся разграблению во время захвата Вад-Мадани боевиками СБР. Столкновения между ВС Судана и группировкой СБР начались в апреле 2023 года и привели к масштабным разрушениям, угрозе голода и одному из крупнейших в мире кризисов, связанных с вынужденной миграцией.

    Судан Хранилища нефти и нефтепродуктов СБР
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