Боевики СБР атаковали беспилотниками топливное хранилище в Судане

Силы быстрого реагирования (СБР) нанесли удар по стратегическому топливному хранилищу недалеко от Вад-Медани, столицы центрального суданского штата Аль-Джазира.

Как передает Report, об этом сообщает портал Sudan Tribune со ссылкой на источники в службе безопасности и очевидцев.

По их данным, рано утром в воскресенье беспилотник атаковал топливный склад в Умм-Алейле недалеко от города Абу-Хараз, примерно в 20 км к северо-востоку от Вад-Мадани.

Очевидцы сообщили, что слышали несколько громких взрывов, после которых из резервуаров на территории комплекса повалил густой черный дым.

Умм-Алейла - крупное нефтехранилище в Судане, расположенное в штате Аль-Джазира. В декабре 2023 года объект подвергся разграблению во время захвата Вад-Мадани боевиками СБР. Столкновения между ВС Судана и группировкой СБР начались в апреле 2023 года и привели к масштабным разрушениям, угрозе голода и одному из крупнейших в мире кризисов, связанных с вынужденной миграцией.