МВД назвало причину тяжелого ДТП в Шеки

Министерство внутренних дел (МВД) выступило с заявлением о причине серьезного дорожно-транспортного происшествия в Шеки.

Министерство внутренних дел (МВД) выступило с заявлением о причине тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Шеки.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, сегодня около 16:30 в одной из баз отдыха Шеки перевернулся автобус ISUZU, которым управлял житель Агдама Эля Ахмедов.

На место происшествия немедленно были вызваны сотрудники ГУВД, МЧС и бригады скорой помощи, пострадавшие доставлены в больницу.

В Шекинском городском отделе полиции ведется следствие.

Следует отметить, что всего на прогулку в Шеки из Самухского района приехало 22 человека, в том числе 4 учителя, 2 родителя и 16 учащихся.