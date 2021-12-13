МВД: Назначена экспертиза в связи с массовым отравлением в Баку

10:46 Полиция начала расследование в связи с массовым отравлением донерами в Баку.

Полиция начала расследование в связи с массовым отравлением донерами в Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В ведомстве отметили, что по факту отравления назначена соответствующая экспертиза. В настоящее время в Управлении полиции Насиминского района проводится расследование.

Отметим, что инцидент произошел накануне в одной из донерных возле торгового центра 28 Mall. В Клинический медицинский центр обратились 8 человек. В настоящее время состояние некоторых из них оценивается как средней тяжести, других - тяжелое.