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МВД: Назначена экспертиза в связи с массовым отравлением в Баку

МВД: Назначена экспертиза в связи с массовым отравлением в Баку 10:46 Полиция начала расследование в связи с массовым отравлением донерами в Баку.
Происшествия
13 декабря 2021 г. 11:02
МВД: Назначена экспертиза в связи с массовым отравлением в Баку

Полиция начала расследование в связи с массовым отравлением донерами в Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В ведомстве отметили, что по факту отравления назначена соответствующая экспертиза. В настоящее время в Управлении полиции Насиминского района проводится расследование.

Отметим, что инцидент произошел накануне в одной из донерных возле торгового центра 28 Mall. В Клинический медицинский центр обратились 8 человек. В настоящее время состояние некоторых из них оценивается как средней тяжести, других - тяжелое.

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Версия на азербайджанском языке DİN: “Bakıda dönərdən kütləvi zəhərlənmə ilə bağlı ekspertiza təyin olunub”

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