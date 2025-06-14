МВД: Минувшим днем задержаны 50 подозреваемых в различных преступлениях

МВД: Минувшим днем задержаны 50 подозреваемых в различных преступлениях

Минувшим днем были задержаны 50 человек, подозреваемых в совершении различных преступлений.

Об этом сообщили Report в МВД.

Согласно информации, 13 июня сотрудники полиции по горячим следам раскрыли 41 преступление, а также 9 ранее совершенных преступлений.

В общей сложности были задержаны 75 человек, находившихся в розыске, в том числе 59 человек, разыскиваемых в качестве должников.

Было выявлено 19 фактов, связанных с наркотиками, и 15 фактов, связанных с изъятием и обнаружением незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.

Задержаны 50 человек, подозреваемых в совершении преступлений.