МВД: Минувшим днем сотрудники полиции обнаружили 8 автоматов

Сотрудники полиции Азербайджана обнаружили накануне 8 единиц автоматического оружия.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сообщается, что 10 февраля сотрудники полиции в Баку и различных регионах республики обнаружили и изъяли 8 единиц автоматического оружия, 10 ружей, 2 магазина для патронов и 221 патрон различного калибра.