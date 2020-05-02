МВД: Минувшим днем оштрафованы 694 нарушителя карантина

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С 00:00 1 апреля по 00:00 2 мая 2020 года в связи с нарушением особого карантинного режима, внедренного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, 694 находящихся в передвигавшихся транспортных средствах человека были привлечены к административной ответственности по статье 211 Кодекса об административных проступках.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции МВД Азербайджана.

В целом с 01.04.2020 года и до сих пор на республиканских, в том числе столичных, автодорогах за нарушение особого карантинного режима к административной ответственности были привлечены 45 445 человек.