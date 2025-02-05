МВД: Кибермошенники похитили свыше 22 млн манатов с банковских карт граждан в прошлом году

В прошлом году действующие из-за рубежа кибермошенники похитили более 22 млн манатов средств с банковских карт 16 804 граждан Азербайджана.

В прошлом году кибермошенники похитили более 22 млн манатов средств с банковских карт граждан Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МВД.

В ведомстве подчеркнули, что всего за год было зарегистрировано 16 804 факта взлома банковских карт, общая сумма причиненного ущерба составила 22 442 838 манатов.

Мошенники использовали различные киберметоды для кражи денег:

- По 1027 фактам через фишинговые ссылки украдено 2 043 896 манатов;

- По 411 фактам через объявления на торговых сайтах, получив личные данные, украдено 1 196 786 манатов;

- По 290 фактам, представляясь сотрудниками банка и получив личные данные, украдено 598 048 манатов;

- По 185 фактам через взлом мобильных телефонов украдено 311 728 манатов;

- По 178 фактам под предлогом помощи в снятии денег в банкомате украдено 92 630 манатов;

- По 307 фактам с украденных и потерянных карт онлайн украден 101 398 манатов;

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