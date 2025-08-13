МВД изъяло свыше 15 кг наркотиков в ходе операции в двух районах Баку

О нас

Происшествия
13 августа 2025 г. 14:47
В Хатаинском и Бинагадинском районах Баку полиция изъяла из незаконного оборота более 15 кг наркотиков.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел Азербайджана, в ходе проведенных операций были задержаны ранее судимый 29-летний Роял Мамедов и его ровесник Джавад Мамедов. В их квартире и автомобиле обнаружено 15 кг 460 г марихуаны с добавлением вредных веществ и электронные весы, используемые для продажи наркотиков.

Выяснилось, что они вступили в преступный сговор с гражданином Ирана, личность которого устанавливается следствием, получили наркотические средства из тайников и планировали разместить их в заранее определенных точках с целью продажи.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении обоих задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

