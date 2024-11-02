МВД изъяло из незаконного оборота 31 кг марихуаны

Правоохранительные органы Азербайджана изъяли из незаконного оборота 31 кг наркотиков.

Правоохранительные органы Азербайджана изъяли из незаконного оборота 31 кг наркотиков.

Как сообщили Report в МВД, сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками задержали членов организованной банды - Джейхуна Аббасгулиева и Рахшана Мамедова.

У них был обнаружен и изъят 31 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами. Установлено, что задержанные являлись курьерами гражданина Ирана, личность которого в настоящее время устанавливается.

Они забрали наркотики из заранее обговоренного места в Джалилабадском районе и планировали сбыть их по различным адресам.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.