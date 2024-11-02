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МВД изъяло из незаконного оборота 31 кг марихуаны

МВД изъяло из незаконного оборота 31 кг марихуаны Правоохранительные органы Азербайджана изъяли из незаконного оборота 31 кг наркотиков.  
Происшествия
2 ноября 2024 г. 11:51
МВД изъяло из незаконного оборота 31 кг марихуаны

Правоохранительные органы Азербайджана изъяли из незаконного оборота 31 кг наркотиков.

Как сообщили Report в МВД, сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками задержали членов организованной банды - Джейхуна Аббасгулиева и Рахшана Мамедова.

У них был обнаружен и изъят 31 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами. Установлено, что задержанные являлись курьерами гражданина Ирана, личность которого в настоящее время устанавливается.

Они забрали наркотики из заранее обговоренного места в Джалилабадском районе и планировали сбыть их по различным адресам.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке İrandan Azərbaycana gətirilən 31 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

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