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МВД: Из незаконного оборота изъято 146 кг наркотических средств

МВД: Из незаконного оборота изъято 146 кг наркотических средств В сентябре Главное управление по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) изъяло из оборота 146 кг наркотиков, были задержаны 20 членов наркосети.
Происшествия
10 октября 2024 г. 15:06
МВД: Из незаконного оборота изъято 146 кг наркотических средств

В сентябре Главное управление по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) изъяло из оборота 146 кг наркотиков, были задержаны 20 членов наркосети.

Об этом Report сообщили в МВД.

В ходе операций из оборота было изъято более 146 кг героина, опиума, метамфетамина, марихуаны, обогащенной психотропными веществами, 25 556 упаковок метадона, электронные весы и банковские карты.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay 146 kiloqram narkotik dövriyyədən çıxarılıb

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