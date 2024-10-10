МВД: Из незаконного оборота изъято 146 кг наркотических средств

В сентябре Главное управление по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) изъяло из оборота 146 кг наркотиков, были задержаны 20 членов наркосети.

В сентябре Главное управление по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) изъяло из оборота 146 кг наркотиков, были задержаны 20 членов наркосети.

Об этом Report сообщили в МВД.

В ходе операций из оборота было изъято более 146 кг героина, опиума, метамфетамина, марихуаны, обогащенной психотропными веществами, 25 556 упаковок метадона, электронные весы и банковские карты.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.