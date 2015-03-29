МВД и Генеральная прокуратура распространили совместное заявление в связи с убийством племянника Микаила Мирзы

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура распространили совместное заявление в связи с убийством племянника покойного народного артиста Микаила Мирзы Махира Мирзоева.

Как сообщает Report, в заявлении сказано, что 28 марта около 12:00 житель Агсуинского района ранее судимый Рамиз Алекперов на почве возникшего конфликта в кафе “Ata yurdu” на Агсуинском перевале выстрелом из охотничьего ружья убил владельца кафе Махира Мирзоева и покинул территорию на принадлежащем ему автомобиле.

Сотрудниками полиции и прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта незамедлительно были осмотрены тело и место убийства, взяты вещественные доказательства и произведены другие необходимые процессуальные действия. При обыске квартиры Р.Алекперова было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Им оказался житель района Сархан Солтанов.

В результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий принадлежащий Р.Алекперову автомобиль марки Renault был обнаружен на 119-ом километре шоссе Баку-Шамахы, из которого были изъяты два обреза охотничьих ружей.

По данному факту районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст. 120.2.7 (умышленное убийство двух и более лиц), назначены соответствующие экспертизы.

Продолжаются мероприятия по определению местонахождения, задержанию и привлечению к ответственности Р.Алекперова.