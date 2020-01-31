МВД об увольнении полицейского - брата предполагаемого убийцы

В последние дни муссируется информация, что двоюродный брат Илькина Сулейманова, - подозреваемого в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой в Товузе, - Мурад Сулейманов, который является сотрудником полиции, был уволен.

Как сообщает Report, М.Сулейманов заявил СМИ, что несколько дней назад подал заявление об увольнении с работы.

По его словам, заявление было принято, он был отстранен от службы в органах МВД.

М.Сулейманов также отметил, что был оклеветан из-за двоюродного брата.

Старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Эшгин Гасымов сообщил Report, что М.Сулейманов не обращался с официальным заявлением в Товузский районный отдел полиции.

"Мурад Сулейманов находится в отпуске с 6 января. От него не поступало никаких заявлений в отдел полиции. Мурад Сулейманов утверждает, что был оклеветан из-за двоюродного брата, но это не соответствует действительности".

Напомним, что 10-летняя жительница села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиева пропала 21 ноября прошлого года, 6 января был обнаружен обгоревший труп девочки. 10 января был задержан и привлечен к следствию подозреваемый в совершении преступления житель этого же села безработный Илькин Сулейманов 1973 г.р. В ходе допроса с участием стороны защиты И.Сулейманов полностью признал вину.