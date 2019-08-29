МВД Азербайджана: Минувшим днем в автоавариях погибли 4 человека

Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана преступлений и происшествий за минувший день.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, за минувший день на территории республики 29 преступлений были раскрыты по "горячим следам".

Также раскрыты 11 преступлений, совершенных в предшествующие периоды. Задержано и передано по назначению 41 числившиеся в розыске лицо, из них 38 должников.

На дорогах республики произошло 3 тяжелых ДТП, в которых погибли 4 человека.

В результате проведенных сотрудниками органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий были выявлены 17 фактов незаконного оборота наркотиков и 1 факт незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступлений задержан 41 человек.