МВД Азербайджана сообщило о задержании серийного вора в Сабунчинском районе

В Сабунчинском районе Баку задержан ранее судимый 33-летний Рамиль Аскеров, подозреваемый в серии краж из частных домов.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

По информации ведомства, в разное время из 9 жилых домов, расположенных на территории района, были похищены предметы домашнего обихода, строительные и ремонтные инструменты, электрические провода, бытовая техника, денежные средства и ювелирные изделия.

Совокупный материальный ущерб оценивается в 25 тыс. манатов.

Несколько эпизодов краж были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

По фактам возбуждено уголовное дело, ведется следствие.