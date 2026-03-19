МВД Азербайджана сообщило о задержании серийного вора в Сабунчинском районе
- 19 марта, 2026
- 17:37
В Сабунчинском районе Баку задержан ранее судимый 33-летний Рамиль Аскеров, подозреваемый в серии краж из частных домов.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.
По информации ведомства, в разное время из 9 жилых домов, расположенных на территории района, были похищены предметы домашнего обихода, строительные и ремонтные инструменты, электрические провода, бытовая техника, денежные средства и ювелирные изделия.
Совокупный материальный ущерб оценивается в 25 тыс. манатов.
Несколько эпизодов краж были зафиксированы камерами видеонаблюдения.
По фактам возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
17:53
Саммит ЕС в Брюсселе: европейские лидеры добиваются от Орбана снятия вето на кредит УкраинеДругие страны
17:49
Кир Стармер осудил удар Ирана по Рас-ЛаффануДругие страны
17:43
Закир Гасанов: В Азербайджане единство народа, государства и армии достигло наивысшего уровняАрмия
17:41
Азербайджан сократил импорт автомобилей из Грузии на 53%Бизнес
17:37
Ильхам Алиев утвердил конвенцию Совета Европы против торговли органамиВнешняя политика
17:37
МВД Азербайджана сообщило о задержании серийного вора в Сабунчинском районеПроисшествия
17:28
В России арестованы похитители людей для рабского труда на стройкахДругие страны
17:26
Али Асадов выразил соболезнования в связи с кончиной Илии IIВнешняя политика
17:22