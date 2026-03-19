    МВД Азербайджана сообщило о задержании серийного вора в Сабунчинском районе

    Происшествия
    • 19 марта, 2026
    • 17:37
    МВД Азербайджана сообщило о задержании серийного вора в Сабунчинском районе

    В Сабунчинском районе Баку задержан ранее судимый 33-летний Рамиль Аскеров, подозреваемый в серии краж из частных домов.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

    По информации ведомства, в разное время из 9 жилых домов, расположенных на территории района, были похищены предметы домашнего обихода, строительные и ремонтные инструменты, электрические провода, бытовая техника, денежные средства и ювелирные изделия.

    Совокупный материальный ущерб оценивается в 25 тыс. манатов.

    Несколько эпизодов краж были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

    По фактам возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

    МВД Азербайджана Квартирные кражи Камеры видеонаблюдения Уголовное преступление
    Sabunçuda evlərdən 25 min manatlıq oğurluq edən şəxs saxlanılıb
