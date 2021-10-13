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МВД Азербайджана прокомментировал информацию о похищении детей из школ

МВД Азербайджана прокомментировал информацию о похищении детей из школ Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана прокомментировало распространенную в социальных сетях и мессенджере WhatsАpp информацию о якобы похищении детей из школ.
Происшествия
13 октября 2021 г. 12:56
МВД Азербайджана прокомментировал информацию о похищении детей из школ
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Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана прокомментировало распространенную в социальных сетях и мессенджере WhatsАpp информацию о якобы похищении детей из школ.

Как сообщил Report начальник отдела пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев, в настоящее время ведется разбирательство в связи с аудиозаписью, распространенной в группах WhatsАpp.

"Это абсолютная ложь и абсурд, носит провокационный характер. В МВД не поступало никаких жалоб или обращений в связи со случаями, описанными в аудиозаписи. Рекомендуем гражданам не верить подобным утверждениям, не подкрепленным фактами".

Отметим, что в последние дни в соцсетях и мессенджере WhatsАpp распространяются аудиозаписи о том, что якобы в Баку и Сумгайыте имели место попытки похищения детей из школ.

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Версия на азербайджанском языке DİN məktəblərdən uşaqların oğurlanması ilə bağlı məlumatlara münasibət bildirib

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