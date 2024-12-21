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МВД Азербайджана предупредило граждан о мошенничестве с банковскими картами

МВД Азербайджана предупредило граждан о мошенничестве с банковскими картами Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана предупредило граждан о мошенничестве с банковскими картами.
Происшествия
21 декабря 2024 г. 10:56
МВД Азербайджана предупредило граждан о мошенничестве с банковскими картами

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана предупредило граждан о мошенничестве с банковскими картами.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.

По его словам, сотрудники банков никогда не запрашивают СМС-коды для подтверждения операций или другие данные, только мошенники интересуются конфиденциальной информацией:

"В последнее время участились случаи, когда злоумышленники звонят с иностранных номеров, представляются сотрудниками банка и под предлогом того, что банковская карта взломана, запрашивают у граждан конфиденциальные данные. Только за 19-20 декабря таким образом были похищены средства с банковских карт десятков граждан на общую сумму около 149 тыс. манатов".

Министерство внутренних дел настоятельно рекомендует гражданам не раскрывать конфиденциальную информацию о банковских картах ни при каких обстоятельствах.

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Версия на азербайджанском языке DİN çağırış edib: Bank kart kodlarını naməlum şəxslərə verməyin

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