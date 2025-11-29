Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    МВД Азербайджана отчиталось о поимке 341 человека из розыскных списков

    Происшествия
    • 29 ноября, 2025
    • 14:49
    МВД Азербайджана отчиталось о поимке 341 человека из розыскных списков

    Правоохранительные органы Азербайджана выявили и передали по принадлежности 341 человека, числившегося в розыскных базах.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, 319 из них разыскивались как должники по различным категориям дел.

    Все задержанные переданы в соответствующие структуры для дальнейшего разбирательства в рамках законодательства Азербайджана.

    Borclu şəxs qismində axtarışda olan 300-dən çox şəxs saxlanılıb
    Лента новостей