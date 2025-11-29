МВД Азербайджана отчиталось о поимке 341 человека из розыскных списков

Правоохранительные органы Азербайджана выявили и передали по принадлежности 341 человека, числившегося в розыскных базах.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, 319 из них разыскивались как должники по различным категориям дел.

Все задержанные переданы в соответствующие структуры для дальнейшего разбирательства в рамках законодательства Азербайджана.