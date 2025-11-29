Borclu şəxs qismində axtarışda olan 300-dən çox şəxs saxlanılıb
Hadisə
- 29 noyabr, 2025
- 14:07
Azərbaycanda axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 341 nəfər aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili işlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, borclu şəxs qismində axtarışda olan 319 nəfər saxlanılaraq təhvil verilib.
Son xəbərlər
14:20
AZAL "Airbus" təyyarələri ilə bağlı mümkün gecikmə ehtimalına münasibət bildiribİnfrastruktur
14:07
Borclu şəxs qismində axtarışda olan 300-dən çox şəxs saxlanılıbHadisə
14:05
Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi oktyabrda 1 % azalıbMaliyyə
13:56
"Qarabağ" Çempionlar Liqasında cari mövsüm 60 milyon manata yaxın gəlir əldə edibFutbol
13:42
KİV: ABŞ-də aparılacaq danışıqlarda Ukraynanı kəşfiyyat xidmətinin rəhbəri təmsil edə bilərDigər ölkələr
13:38
Ukraynada Rusiyanın hücumu nəticəsində 600 mindən çox insan işıqsız qalıbDigər ölkələr
13:27
"Böyük Dəbilqə": Hidayət Heydərov və Rəşid Məmmədəliyev yarışı mükafatsız başa vurubFərdi
13:19
Accounting.Az Biznesinizin inkişafı üçün etibarlı tərəfdaşBiznes
13:19