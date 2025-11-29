İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Borclu şəxs qismində axtarışda olan 300-dən çox şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 29 noyabr, 2025
    • 14:07
    Azərbaycanda axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 341 nəfər aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili işlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, borclu şəxs qismində axtarışda olan 319 nəfər saxlanılaraq təhvil verilib.

    axtarış Daxili İşlər Nazirliyi borclu şəxs

