МВД Азербайджана обратилось к гражданам с рекомендациями по поездкам в Карабах

Лицам, совершающим поездки в Карабах, категорически запрещается перевозить туда легковоспламеняющиеся материалы.

Как передает Report, об этом говорится в обращении Министерства внутренних дел (МВД) к гражданам, путешествующим в Карабах в дни праздников Новруз и Рамазан.

Подчеркивается, что в целях обеспечения праздничной атмосферы и надлежащего уровня безопасности сотрудники правоохранительных органов переведены на усиленный режим несения службы и принимают все необходимые меры по поддержанию общественного порядка:

"Граждане, в свою очередь, своим ответственным поведением могут еще больше укрепить эту стабильность. Для свободного и беспрепятственного путешествия в Карабах необходимо заблаговременно зарегистрироваться на соответствующем портале. Лица, путешествующие на личном легковом автомобиле, не должны отклоняться от установленных маршрутов. Кроме того, провоз легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ на территорию категорически запрещен. Гражданам рекомендуется посещать только места, предназначенные для отдыха".