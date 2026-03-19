    Происшествия
    • 19 марта, 2026
    • 12:13
    МВД Азербайджана обратилось к гражданам с рекомендациями по поездкам в Карабах

    Лицам, совершающим поездки в Карабах, категорически запрещается перевозить туда легковоспламеняющиеся материалы.

    Как передает Report, об этом говорится в обращении Министерства внутренних дел (МВД) к гражданам, путешествующим в Карабах в дни праздников Новруз и Рамазан.

    Подчеркивается, что в целях обеспечения праздничной атмосферы и надлежащего уровня безопасности сотрудники правоохранительных органов переведены на усиленный режим несения службы и принимают все необходимые меры по поддержанию общественного порядка:

    "Граждане, в свою очередь, своим ответственным поведением могут еще больше укрепить эту стабильность. Для свободного и беспрепятственного путешествия в Карабах необходимо заблаговременно зарегистрироваться на соответствующем портале. Лица, путешествующие на личном легковом автомобиле, не должны отклоняться от установленных маршрутов. Кроме того, провоз легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ на территорию категорически запрещен. Гражданам рекомендуется посещать только места, предназначенные для отдыха".

    DİN: Qarabağa səfər zamanı tezalışan maddələrin aparılması qəti qadağandır
    Последние новости

    12:26

    ВВС Израиля уничтожили вертолет Ми-17 в Иране

    Другие страны
    12:16

    Лукашенко проводит переговоры со спецпосланником США Коулом

    В регионе
    12:16

    График приема граждан руководителями центральных органов ИВ и других структур на апрель

    Внутренняя политика
    12:13
    Фото
    Видео

    МВД Азербайджана обратилось к гражданам с рекомендациями по поездкам в Карабах

    Происшествия
    12:11

    Трамп пригласил Токаева принять участие в заседании Совета мира и саммита G20

    В регионе
    12:09

    Игорь Гарафулич: ООН поможет в укреплении роли Азербайджана как регионального торгово-транспортного узла - ИНТЕРВЬЮ

    Экономика
    12:05

    Британская BAE Systems решила продать оставшуюся долю в Air Astana

    В регионе
    12:05
    Фото

    В Баку состоялось праздничное мероприятие в честь Новруза

    Внутренняя политика
    11:58

    Казахстан и Китай инвестируют около $224 млн в строительство ПГУ в Актау

    В регионе
    Лента новостей