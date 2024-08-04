МВД Азербайджана: Каждое предложение в киберпространстве является подозрительным

Каждое предложение в киберпространстве является подозрительным. Все вмешательства происходят в результате обмана и обнадеживания держателя карты.

Каждое предложение в киберпространстве является подозрительным. Все вмешательства происходят в результате обмана и обнадеживания держателя карты.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель пресс-службы МВД Азербайджана, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев.

“Независимо от того, сколько денег на карте - 1, 10, 45 или 50 тыс. манатов, ее данные не следует сообщать неизвестным лицам. Кражи с банковских карт наших граждан совершаются при помощи кибер-ловушек, таких как переходы по фальшивым ссылкам и сайтам продаж, поддельные рекламы, предоплаты и инвестиции, лотерейные игры, лживые предложения по дополнительному заработку, денежные переводы, обмен валюты, криптовалюта, повышение безопасности. В подобных ситуациях каждый гражданин должен соблюдать осторожность. Кибербезопасность - это непрерывный процесс", - предупредил Гаджиев.