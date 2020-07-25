МВД: 941 участник движения привлечен к ответственности

С 00:00 24.07.2020 до 00:00 25.07.2020 за нарушение режима строгого карантина, введенного на территории Баку, Джалилабада, Гянджи, Масаллы, Мингячевира, Сумгайыта, Евлаха, а также Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Геранбойского, Сиязаньского и Шекин

С 00:00 24.07.2020 до 00:00 25.07.2020 за нарушение режима строгого карантина, введенного на территории Баку, Джалилабада, Гянджи, Масаллы, Мингячевира, Сумгайыта, Евлаха, а также Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Геранбойского, Сиязаньского и Шекинского районов, к административной ответственности по статье 211.1 были привлечены 858 участников движения, за неиспользование медицинских масок в такси и автобусах по статье 211.2 были привлечены 83 человека, в целом, 941 нарушитель.

Как сообщили Report в Главном управлении государственной дорожной полиции Азербайджана, в указанный период с поста на 52-м километре дороги Баку-Губа были возвращены 80 автомобилей, направлявшихся в район, и 115 автомобилей, следовавших в направлении столицы. С поста, расположенного на 31-м километре дороги Баку-Шамахы-Евлах, были возвращены 25 автомобилей, направлявшихся в районы и еще 130, следовавших в направлении столицы. На посту, расположенном на 65-м километре дороги Баку-Газах-Грузия, были возвращены 200 автомобилей, направлявшихся в район и еще 320 машин, следовавших в направлении столицы.

В целом, пресечены попытки 870 автотранспортных средств миновать посты без соответствующего разрешения.