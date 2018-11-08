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    Мужчина, убивший двух соседей в Сабирабаде и Саатлы, приговорен к пожизненному заключению

    Поданная апелляционная жалоба рассматривается Ширванским апелляционным судом

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Лянкяранском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Фиргета Алиева, обвиняемого в убийстве двух соседей. 

    Как сообщает Report, решением суда его приговорили к пожизненному заключению. 

    Недовольный приговором Ф.Алиев подал апелляционную жалобу. 

    Жалоба рассматривается Ширванским апелляционным судом. 

    Отметим, что убийство было совершено 12 марта этого года. На территории Сабирабадского района Ф.Алиев нанес Теймуру Садыгову смертельное ножевое ранение, а затем, уехав в Саатлинский район, убил Кямрана Ягубова. 

    В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчину задержали и доставили в отделение полиции Сабирабадского района. 

    Ф.Алиев убил Т.Садыгова и К.Ягубова в ответ на оскорбления в свой адрес. 

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