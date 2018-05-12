Житель Сабирабада убил двух соседей за сквернословие

Сабирабад. 12 мая. REPORT.AZ/ Обнародована причина убийства двух человек в Сабирабадском и Саатлинском районах.

Как сообщает аранское бюро Report, Фиргат Алиев убил Теймура Садыгова и Кямрана Ягубова за сквернословие.

42-летний Фиргат Алиев был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сабирабадского РОП и районной прокуратуры.

Сообщается, что сперва он убил в Сабирабаде Теймура Садыгова, а потом отправился в Саатлы, где зарезал К.Ягубова. Задержанный сознался в содеянном. В качестве материальной улики у него было изъято орудие преступления – нож.

По факту ведется расследование.