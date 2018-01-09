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    Мужчина, шантажировавший известного врача в Баку, арестован в зале суда

    На процессе под председательством судьи Расима Садыхова был зачитан приговор

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Эльнура Ибрагимова, обвиняемого в шантаже и вымогательстве денег у известного врача.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Расима Садыхова был зачитан приговор.

    Приговором суда он был приговорен к 7 годам лишения свободы. Э.Ибрагимов был арестован в зале суда.

    Отметим, что на прошлом заседании выступил гособвинитель Фарид Нагиев. Прокурор в своем выступлении попросил изменить меру пресечения в виде полицейского надзора в отношении Э.Ибрагимова на арест и приговорить его к 8 годам лишения свободы.

    Отметим, что Э.Ибрагимов познакомился с работающим в одной из клиник Баку известным невропатологом и врачом ЭЭГ Н.А (имя и фамилия условные) в социальной сети. Затем Э.Ибрагимов построил отношения с ней. Некоторое время спустя он скомпрометировав женщину, путем шантажа получил от нее 8 тысяч манатов.

    Затем врач обратилась в правоохранительные органы с жалобой на Э.Ибрагимова и он был задержан.

    В отношении Э.Ибрагимова не была избрана мера пресечения в виде ареста.

    Он опровергает обвинения и заявляет, что попросил денег у женщины в виде помощи.

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