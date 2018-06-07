Муса Туканов освобожден в зале суда

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу зампреда Общественного объединения "Азербайджанское общество глухих" Мусы Туканова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Самира Алиева огласили приговор, согласно которому, его приговорили к условному наказанию.

М.Туканов освобожден в зале суда.

Напомним, что в своем выступлении прокурор потребовал для М.Туканова 10 лет тюрьмы.

Отметим, что М.Туканов был арестован на основе жалобы двух инвалидов в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

В отношении М.Туканова было выдвинуто обвинение по ст. 311.3.2 (получение взятки (пассивное взяточничество), неоднократно), 311.3.3 (получение взятки (пассивное взяточничество) в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.