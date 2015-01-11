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    ​В Москве произошел вооруженный инцидент между азербайджанцами и полицией

    В результате на месте задержаны трое граждан республики Азербайджан

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Полицейские со стрельбой задержали троих из пятерых мужчин, забравших золотую цепочку продавщицы и кассовый аппарат из магазина в подмосковной Лобне.

    Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-центре МВД РФ.

    В минувшую субботу в полицию поступило сообщение о том, что в помещение магазина по адресу: Букинское шоссе, д.2/1 вошли пятеро неизвестных в масках и, угрожая продавцу ножом и предположительно пистолетами, забрали принадлежащую женщине золотую цепочку и кассовый аппарат с 70 тыс. рублей, после чего попытались скрыться на автомобиле "Mitrsubishi".

    Прибывшие на место полицейские увидели, что из помещения магазина в их сторону выбегают пятеро неизвестных в масках. Один из неизвестных направил пистолет в сторону полицейских.

    Полицейский совершил два предупредительных выстрела в безопасном направлении.

    В результате на месте задержаны трое граждан республики Азербайджан. Возбуждено уголовное дело по статье "разбой". Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по розыску и задержанию остальных соучастников преступления.

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