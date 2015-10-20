Московский суд признал азербайджанца виновным в доведении ребенка до самоубийства

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Московский суд признал уроженца Азербайджана Загида Мамалиева виновным в доведении ребенка до самоубийства. Мужчина приговорен к четырем годам тюрьмы.

Как передает Report, об этом сообщило агентство новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

По данным пресс-службы, трагический инцидент произошел в октябре 2014 года.

Уточняется, что тогда между сыном осужденного и его одноклассником возник конфликт. Мамлиев решил вмешаться, 23 октября 2014 года он пришел в школу и начал угрожать оппоненту своего сына. В тот же день подросток совершил суицид, на момент смерти ему было 10 лет.