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Молдова экстрадировала в Азербайджан обвиняемого в грабеже мужчину

Молдова экстрадировала в Азербайджан обвиняемого в грабеже мужчину Молдова экстрадировала в Азербайджан мужчину, находившегося в международном розыске за грабеж.
Происшествия
15 января 2025 г. 09:40
Молдова экстрадировала в Азербайджан обвиняемого в грабеже мужчину

Молдова экстрадировала в Азербайджан мужчину, находившегося в международном розыске за грабеж.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, гражданин Азербайджана Гасанов Эмин Назим оглу был объявлен в международный розыск за укрывательство от суда.

Ему предъявлены обвинения по статье 177.2.3 (кража с проникновением в жилище) Уголовного кодекса АР, дело находится в производстве Абшеронского районного суда.

Гасанов был задержан на территории Молдовы и экстрадирован в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

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Версия на азербайджанском языке Moldova beynəlxalq axtarışa verilən şəxsi Azərbaycana təhvil verib

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