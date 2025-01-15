Молдова экстрадировала в Азербайджан обвиняемого в грабеже мужчину

Молдова экстрадировала в Азербайджан мужчину, находившегося в международном розыске за грабеж.

Молдова экстрадировала в Азербайджан мужчину, находившегося в международном розыске за грабеж.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, гражданин Азербайджана Гасанов Эмин Назим оглу был объявлен в международный розыск за укрывательство от суда.

Ему предъявлены обвинения по статье 177.2.3 (кража с проникновением в жилище) Уголовного кодекса АР, дело находится в производстве Абшеронского районного суда.

Гасанов был задержан на территории Молдовы и экстрадирован в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.