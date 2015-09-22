МНБ арестовало пятерых примкнувших к ИГИЛ азербайджанцев

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Министерство национальной безопасности (МНБ) в результате антитеррористических мероприятий задержало 5 лиц, подозреваемых в создании непредусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также в участии в их создании и деятельности, снабжении их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или военным снаряжением, а также за привлечение граждан Азербайджана или лиц без гражданства, постоянно проживающих в Азербайджане, к вооруженным конфликтам вне пределов Азербайджана с целью распространения религиозных учений, под видом исполнения религиозных обрядов, либо на почве религиозной вражды, либо проведении военных учений с этой целью, либо создании действующей с этой целью устойчивой группы или руководстве такой группой и других противозаконных действиях. Об этом Report cообщили в Управлении по общественным связям МНБ.

Задержанные граждане Азербайджана - Гейдаров Заур Наиб оглу, Азизов Эльбрус Нурмамед оглу, Талыбов Вагиф Муса оглу, Агджабеков Руфан Шарафаддин оглу и Исмаилов Эльшан Айдын оглу.

По данным фактам Главным следственным управлением МНБ возбуждены уголовные дела по статьям 12.1, 279.1 и 283-1.3 Уголовного кодекса АР. В отношении задержанных лиц избрана мера пресечения в виде ареста.

Выявлено, что Гейдаров Заур, Азизов Эльбрус, Талыбов Вагиф, Агджабеков Руфан и Исмаилов Эльшан в 2013-2015 гг. принимали участие в деятельности различных не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований, в том числе террористических организаций "Исламское государство" (ИГИЛ), "Джабхат ан-Нусра" и "Джунду Шам" на территории Сирии и Ирака.

Оперативно-следственные мероприятия по расследованию всех случаев уголовных дел и выявлению других участников этих противозаконных действий продолжаются.