Миргасан Гасанов: Азербайджанцы принимали активное участие в спасательных работах в Чернобыле - ИНТЕРВЬЮ

Прошло 40 лет со дня аварии, произошедшей 26 апреля 1986 года на ядерном реакторе №4 Чернобыльской атомной электростанции в Украине. В результате взрыва в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Мощность взрыва была в 500 раз больше бомбы, сброшенной в свое время на Хиросиму.

Хотя точное число погибших от последствий катастрофы и вызванных ею заболеваний до сих пор неизвестно, предполагается, что оно может составлять 50-100 тысяч человек.

Азербайджанцы внесли важный вклад в ликвидацию последствий аварии на станции. Так, многие азербайджанцы, проходившие в то время военную службу, были привлечены на территорию сразу после трагедии. Кроме того, из Азербайджана для ликвидации последствий аварии в Украину отправилось большое число добровольцев.

Председатель Общественного объединения "Союз инвалидов Чернобыля" Миргасан Гасанов, также участвовавший в ликвидации последствий трагедии, в интервью Report рассказал о событиях, свидетелем которых он стал во время катастрофы, о роли азербайджанцев, которые несли там службу, а также о возникших проблемах со здоровьем этих людей и заботе, оказываемой им правительством Азербайджана.

Как участник ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, как это событие запечатлелось в вашей памяти?

- Несмотря на то, что прошло 40 лет после катастрофы, дни, проведенные там, остались в моей памяти до мельчайших подробностей. Эта катастрофа оставила неизгладимый след в памяти 8 500 азербайджанцев, участвовавших в ликвидации последствий этой аварии. Чернобыльская катастрофа была трагедией не одной республики, а всего человечества.

Когда вы были привлечены к месту происшествия?

- В то время я проходил военную службу. Нас привлекли к месту происшествия 28 апреля. Мы находились в Минске. Ночью мы были подняты по сигналу тревоги и отправились к месту происшествия. При въезде в город нас встретили химики в спецодежде. Выезжающие оттуда автомобили обрабатывались определенными растворами. Когда мы ехали к месту происшествия, я хотел открыть окно и осмотреться вокруг, но офицер настоял, чтобы я закрыл окно. В тот момент я ничего не понимал. Поскольку из-за секретности нам не предоставляли информацию, мы не знали и правил поведения на месте. По этой причине мы ели фрукты, находившиеся на территории, а также употребляли многие другие продукты.

Каждый месяц у нас брали кровь на анализ, многих наших сослуживцев увозили с территории. Нам не сообщали, куда и зачем их отправляют.

Были ли у вас тогда какие-либо сведения о радиации?

- 40 лет назад мы не знали, что такое радиация. Я находился в той заражения полтора года. Когда мы прибыли туда, основная работа заключалась в эвакуации населения. У первых пожарных, привлеченных к месту происшествия, возникли серьезные проблемы со здоровьем. По этой причине планировалась отправка роботов к реактору, однако эти роботы сразу выходили из строя. Поэтому на место трагедии вынужденно направляли живую силу, и на повестку дня встал вопрос привлечения военнослужащих.

В результате взрыва на 4-м реакторе имел место выброс радиоактивных веществ на 3-й ядерный реактор. Это могло привести к обрушению крыши 3-го ядерного реактора и взрыву на нем. Поэтому одной из первых задач была очистка 3-го реактора от этих веществ. Военнослужащие также использовались при погрузке и транспортировке радиоактивных веществ. После того как опасность немного миновала, к реактору были привлечены люди, и там был введен 3-минутный режим. То есть в течение 3 минут мы должны были подняться на реактор, сбросить вниз вещества и спуститься.

Какие трудности возникали у вас во время спасательных работ?

- Самой большой трудностью была эвакуация людей. Они не хотели покидать свои дома. Жители должны были выходить из домов лишь в том, что на них надето, и ничего не брать с собой. Это был очень болезненный и тяжелый процесс.

Какова была роль Азербайджана, как союзной республики, и азербайджанцев в ликвидации последствий катастрофы?

- Для участия в ликвидации последствий аварии было направлено 8 500 азербайджанцев. Для расселения населения, эвакуированного из окрестностей места происшествия, в другом городе был построен Бакинский квартал. Этот квартал был возведен за счет Азербайджана. Там были и кварталы, построенные другими республиками. Роль нашей республики в эвакуации людей и их размещении в новопостроенном квартале была значительная.

Каково было психологическое состояние и здоровье населения и военнослужащих, действовавших в этом районе?

- В то время было немало военнослужащих, у которых возникли проблемы со здоровьем, и по этой причине они были демобилизованы из армии. Как я уже сказал, когда мы туда отправлялись, у нас не было информации о радиации. Нас не предупреждали об опасности, которая нас ожидала впереди. Когда население города эвакуировали, люди думали, что вернутся обратно. В городе Припять проживало более 50 тысяч человек, однако город постепенно пустел, на территории нарастало психологическое напряжение. Из-за происходящих процессов становилось ясно, что люди не смогут вернуться в город. Для нас, как для военнослужащих, было важно находиться там и помогать людям.

Сколько азербайджанцев в настоящее время считаются жертвами трагедии?

- После этого происшествия более 4 тысяч азербайджанцев, участвовавших в ликвидации последствий трагедии, а также их дети скончались. Кроме того, есть дети участников Чернобыля, страдающие от различных заболеваний. В настоящее время в Азербайджане насчитывается 3 900 человек, которые тогда были привлечены к ликвидации последствий Чернобыльской аварии и пострадали от нее. При этом из них более 2 100 человек находились непосредственно в эпицентре происшествия.

Какая помощь оказывается государством в настоящее время участникам ликвидации последствий этой трагедии, а также членам их семей?

- Сегодня наше государство оказывает необходимую помощь азербайджанцам, участвовавшим в ликвидации последствий Чернобыльской трагедии. Поскольку в то время информация о происшествии в течение 4 лет держалась в тайне, чернобыльским инвалидам не оказывалась социальная помощь, в медицинских учреждениях нам сообщали, что мы здоровы, и относились к вопросу поверхностно. Мы пережили трагедию как в Чернобыле, так и после возвращения оттуда.

В 1990-х годах участники событий в Чернобыле начали требовать соблюдения своих прав. В 1993 году, после прихода к власти общенационального лидера Гейдара Алиева, в Азербайджане был принят закон о статусе и социальной защите граждан, участвовавших в ликвидации последствий Чернобыльской аварии, а также пострадавших в результате этой катастрофы.

В последующие годы в социально ориентированных законодательных актах также нашло отражение предоставление особых льгот инвалидам Чернобыля. В 2008 году президент Ильхам Алиев подписал указ "О назначении стипендии Президента Азербайджанской Республики инвалидам войны", и действие этого указа было распространено также на инвалидов Чернобыля. Благодаря социальным льготам в жизни этих людей произошли серьезные положительные изменения. От боли, болезней страдали не только участники ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Их дети рождались с увечьями, многие потом погибли. В настоящее время некоторые дети участников ликвидации последствий Чернобыльской аварии также несут на своих плечах то бремя, которое в свое время несли их отцы.

На сегодняшний день на основании указа президента Ильхама Алиева 450 семей обеспечены жильем. 90 процентов вопросов, связанных с улучшением жилищных условий инвалидов Чернобыля, решены. Права этих лиц полностью защищаются нашим государством. Такое отношение, которое проявляется к ним в нашей стране, не оказывается ни в одном из других стран бывшего СССР.