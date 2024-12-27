Минздрав РК: Трое граждан Азербайджана продолжают лечение в Актау после авиакатастрофы

Трое граждан Азербайджана, которые пострадали в результате крушения самолета AZAL под Актау, в настоящее время проходят лечение в Мангистауской областной многопрофильной больнице (МОБ).

Трое граждан Азербайджана, которые пострадали в результате крушения самолета AZAL под Актау, в настоящее время проходят лечение в Мангистауской областной многопрофильной больнице (МОБ).

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в МОБ.

"Всего в настоящее время в больнице проходят лечение шесть пациентов. Четверо из них находятся в реанимации. Состояние одного крайне тяжелое, троих - стабильно тяжелое. Два пациента продолжают лечение в отделении травматологии. Среди пациентов, проходящих лечение в областной больнице, трое являются гражданами Азербайджана и трое - Кыргызстана", - сообщили в больнице.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29.