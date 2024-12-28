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Минздрав Казахстана: Кровь для пострадавших в авиакатастрофе сдали более 1,5 тыс. человек

Минздрав Казахстана: Кровь для пострадавших в авиакатастрофе сдали более 1,5 тыс. человек Кровь для пострадавших в авиакатастрофе близ Актау сдали более 1,5 тыс. человек в Казахстане.
Происшествия
28 декабря 2024 г. 13:47
Минздрав Казахстана: Кровь для пострадавших в авиакатастрофе сдали более 1,5 тыс. человек

Кровь для пострадавших в авиакатастрофе близ Актау сдали более 1,5 тыс. человек в Казахстане.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова в ходе совещания под руководством президента страны Касым-Жомарта Токаева.

"Сдали 800 литров крови. В самом Актау 490 человек пришли в донорские пункты, в Астане - более 600 человек, в Шымкенте – 125, Актобе – 109, Жетысу – 49, Караганде – 40, ВКО (Восточно-Казахстанская область - ред.) – 34", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Səhiyyə Nazirliyi: Təyyarə qəzasında xəsarət alanlar üçün 1,5 mindən çox insan qan verib

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