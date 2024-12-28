Минздрав Казахстана: Кровь для пострадавших в авиакатастрофе сдали более 1,5 тыс. человек

Кровь для пострадавших в авиакатастрофе близ Актау сдали более 1,5 тыс. человек в Казахстане.

Кровь для пострадавших в авиакатастрофе близ Актау сдали более 1,5 тыс. человек в Казахстане.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова в ходе совещания под руководством президента страны Касым-Жомарта Токаева.

"Сдали 800 литров крови. В самом Актау 490 человек пришли в донорские пункты, в Астане - более 600 человек, в Шымкенте – 125, Актобе – 109, Жетысу – 49, Караганде – 40, ВКО (Восточно-Казахстанская область - ред.) – 34", - сказала она.