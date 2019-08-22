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Пенитенциарная служба опровергла информацию о насилии над заключенными в тюрьмах

Минюст Азербайджана опроверг информацию о насилии над заключенными

Последние дни в некоторых социальных сетях появились утверждения, что в учреждениях по отбыванию наказания №12 и 13 Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана руководство применяет насилие по отношению к некоторым заключенным.

Как сообщили в ответ на запрос Report в отделе по связям с общественностью Пенитенциарной службы министерства юстиции, эта информация не соответствует действительности.

В Пенитенциарной службе заявили, что защита прав и законных интересов заключенных постоянно находится под серьезным контролем руководства службы: 

"Тем не менее в соответствии с требованиями действующего законодательства пресекаются действия отдельно взятых заключенных, направленные на получение не предусмотренных законодательством привилегий, отказ от выполнения законных требований руководства учреждения по отбыванию наказания".

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