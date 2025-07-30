Минюст Азербайджана предостерег граждан от провоза гармалы через границу

Министерство юстиции призвало граждан воздержаться от пересечения границы Азербайджана на въезд или выезд с растением гармала (Peganum harmala) и его производными, чтобы избежать возможной юридической ответственности.
Об этом передает Report со ссылкой на сообщение ведомства.
Минюст отмечает, что в последнее время участились случаи задержания со стороны правоохранительных органов ряда стран лиц, пытающихся пересечь границу с гармалой (могильник).
"Хотя это растение широко используется в народной медицине и в культурно-ритуальных традициях, некоторые алкалоидные вещества в его составе - особенно гармалин, гармин и другие соединения, обладающие психотропным действием, – входят в список веществ, оборот которых ограничен или полностью запрещен в некоторых странах. В этой связи с этим гражданам, выезжающим в зарубежные страны, а также прибывающим из этих стран в Азербайджан, рекомендуется не перевозить с собой растение гармала, его семена, экстракты или другие формы", - говорится в информации.
Ведомство отмечает, что соблюдение этих рекомендаций поможет избежать юридических последствий, предусмотренных законодательством ряда стран. В этой связи Центр судебной экспертизы Минюста подготовил профилактическую рекомендацию, в которой разъясняется происхождение растения гармала, его химический состав, правовой статус, а также возможные обстоятельства, ведущие к ответственности.
"Цель документа - обеспечить безопасность граждан, повысить осведомленность населения и предотвратить случаи, способные повлечь юридическую ответственность при перевозке гармалы за границу и обратно", – говорится в сообщении.