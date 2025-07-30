Минюст Азербайджана предостерег граждан от провоза гармалы через границу

Минюст Азербайджана предостерег граждан от провоза гармалы через границу

Министерство юстиции призвало граждан воздержаться от пересечения границы Азербайджана на въезд или выезд с растением гармала (Peganum harmala) и его производными, чтобы избежать возможной юридической ответственности.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение ведомства.

Минюст отмечает, что в последнее время участились случаи задержания со стороны правоохранительных органов ряда стран лиц, пытающихся пересечь границу с гармалой (могильник).

"Хотя это растение широко используется в народной медицине и в культурно-ритуальных традициях, некоторые алкалоидные вещества в его составе - особенно гармалин, гармин и другие соединения, обладающие психотропным действием, – входят в список веществ, оборот которых ограничен или полностью запрещен в некоторых странах. В этой связи с этим гражданам, выезжающим в зарубежные страны, а также прибывающим из этих стран в Азербайджан, рекомендуется не перевозить с собой растение гармала, его семена, экстракты или другие формы", - говорится в информации.

Ведомство отмечает, что соблюдение этих рекомендаций поможет избежать юридических последствий, предусмотренных законодательством ряда стран. В этой связи Центр судебной экспертизы Минюста подготовил профилактическую рекомендацию, в которой разъясняется происхождение растения гармала, его химический состав, правовой статус, а также возможные обстоятельства, ведущие к ответственности.

"Цель документа - обеспечить безопасность граждан, повысить осведомленность населения и предотвратить случаи, способные повлечь юридическую ответственность при перевозке гармалы за границу и обратно", – говорится в сообщении.