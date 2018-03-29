Минувшим днем зарегистрировано 122 преступления

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных органами внутренних дел за вчерашний день.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, органами внутренних дел республики было зарегистрировано 122 преступления, 27 из которых раскрыты по "горячим следам". Раскрыто 6 преступлений, совершенных в прежние периоды.

46 человек, находившийся в розыске, задержаны и переданы по назначению.

На автомобильных дорогах республики зафиксировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали 4 человека. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 12 фактов, связанных с оборотом наркотических средств и один факт незаконного хранения оружия.

Задержан 41 подозреваемый в совершении преступлений.