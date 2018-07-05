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    Минувшим днем задержаны 16 подозреваемых в совершении преступлений

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных минувшим днем органами внутренних дел Азербайджана.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, вчера было зарегистрировано 119 преступлений, 14 из которых раскрыты по "горячим следам".

    Раскрыто 9 преступлений, совершенных в предыдущие периоды.

    Задержаны и переданы по назначению 10 человек, находившихся в розыске, в том числе 1 за уклонение от выполнения гражданско-правовых обязательств и 8 разыскиваемых должников.

    На автомобильных дорогах республики зафиксировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб, 12 человек пострадали.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 7 фактов, связанных с оборотом наркотических средств.

    Задержаны 16 подозреваемых в совершении преступлений.

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