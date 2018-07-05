Минувшим днем задержаны 16 подозреваемых в совершении преступлений

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных минувшим днем органами внутренних дел Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, вчера было зарегистрировано 119 преступлений, 14 из которых раскрыты по "горячим следам".

Раскрыто 9 преступлений, совершенных в предыдущие периоды.

Задержаны и переданы по назначению 10 человек, находившихся в розыске, в том числе 1 за уклонение от выполнения гражданско-правовых обязательств и 8 разыскиваемых должников.

На автомобильных дорогах республики зафиксировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб, 12 человек пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 7 фактов, связанных с оборотом наркотических средств.

Задержаны 16 подозреваемых в совершении преступлений.