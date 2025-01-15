Минтранском Казахстана: "Черные ящики" самолета AZAL изучаются специалистами комиссии по расследованию причин крушения

В Министерстве транспорта и коммуникаций Казахстана подтвердили, что "черные ящики" пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный и потерпевшего крушение недалеко от Актау, доставлены в Казахстан.

В Министерстве транспорта и коммуникаций Казахстана подтвердили, что "черные ящики" пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный и потерпевшего крушение недалеко от Актау, доставлены в Казахстан.

Об этом казахстанскому бюро Report сообщили в пресс-службе ведомства.

"Расшифрованные данные бортовых самописцев, доставленные в Казахстан из Бразилии, также изучаются специалистами комиссии по расследованию", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что после детального изучения всех материалов и фактов, комиссия опубликует предварительный отчет о ходе расследования.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.