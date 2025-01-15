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Минтранском Казахстана: "Черные ящики" самолета AZAL изучаются специалистами комиссии по расследованию причин крушения

Минтранском Казахстана: "Черные ящики" самолета AZAL изучаются специалистами комиссии по расследованию причин крушения В Министерстве транспорта и коммуникаций Казахстана подтвердили, что "черные ящики" пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный и потерпевшего крушение недалеко от Актау, доставлены в Казахстан.
Происшествия
15 января 2025 г. 16:32
Минтранском Казахстана: Черные ящики самолета AZAL изучаются специалистами комиссии по расследованию причин крушения

В Министерстве транспорта и коммуникаций Казахстана подтвердили, что "черные ящики" пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный и потерпевшего крушение недалеко от Актау, доставлены в Казахстан.

Об этом казахстанскому бюро Report сообщили в пресс-службе ведомства.

"Расшифрованные данные бортовых самописцев, доставленные в Казахстан из Бразилии, также изучаются специалистами комиссии по расследованию", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что после детального изучения всех материалов и фактов, комиссия опубликует предварительный отчет о ходе расследования.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Nəqliyyat Nazirliyi: AZAL təyyarəsinin “qara qutu”ları mütəxəssislər tərəfindən tədqiq edilir
Версия на английском языке AZAL plane crash investigation: Experts analyzing black box data

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