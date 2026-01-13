Минобороны и Военная прокуратура подписали план совместных мероприятий

В целях укрепления воинской дисциплины и предотвращения правонарушений в азербайджанской армии, между Министерством обороны и Военной прокуратурой Азербайджана подписан план совместных мероприятий на 2026 год.

Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны, в документе определены сроки и места проведения совместных мероприятий, запланированных на 2026 год, а также ответственные лица.

В соответствии с планом мероприятий в течение года предусматривается организация встреч сотрудников Военной прокуратуры с военнослужащими, проходящими службу в видах войск (сил), объединениях, соединениях, воинских частях и специальных учебных заведениях Минобороны.

В рамках встреч будут осуществлены мероприятия, направленные на повышение знаний личного состава в области права, укрепление дисциплины и правопорядка, а также устранение имеющихся проблем.