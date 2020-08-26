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Министерство юстиции: При пожаре никто не пострадал 

Министерство юстиции: При пожаре никто не пострадал  Министерство юстиции Азербайджана распространило заявление о пожаре в административном здании
Происшествия
26 августа 2020 г. 13:29
Министерство юстиции: При пожаре никто не пострадал 

Министерство юстиции Азербайджана распространило заявление о пожаре в административном здании.
В заявлении, поступившем в Report из Министерства, говорится: "Сегодня утром в 11:12 в административном здании Министерства юстиции в результате короткого замыкания вспыхнул пожар. Система пожарной сигнализации, установленная в министерстве, сработала немедленно, и пожар был потушен. На место происшествия также прибыли пожарные расчеты МЧС. При пожаре никто не пострадал. Документы и оборудование уцелело".

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Версия на азербайджанском языке Ədliyyə Nazirliyi: Yanğında xəsarət alan olmayıb

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