Министерство: В Азербайджане электронные браслеты носят более 5 200 осужденных граждан

В настоящее время в Азербайджане электронные браслеты носят более 5 200 осужденных граждан.

В настоящее время в Азербайджане электронные браслеты носят более 5 200 осужденных граждан.

Как сообщает Report, об этом сообщили на расширенном заседании коллегии Министерства юстиции по итогам 2023 года.

На заседании напомнили, что в 2023 году президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 801 заключенного, что стало крупнейшим актом помилования, принятым в истории независимого Азербайджана. Помилование было приурочено к 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.