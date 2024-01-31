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Министерство: В Азербайджане электронные браслеты носят более 5 200 осужденных граждан

Министерство: В Азербайджане электронные браслеты носят более 5 200 осужденных граждан В настоящее время в Азербайджане электронные браслеты носят более 5 200 осужденных граждан.
Происшествия
31 января 2024 г. 19:46
Министерство: В Азербайджане электронные браслеты носят более 5 200 осужденных граждан

В настоящее время в Азербайджане электронные браслеты носят более 5 200 осужденных граждан.

Как сообщает Report, об этом сообщили на расширенном заседании коллегии Министерства юстиции по итогам 2023 года.

На заседании напомнили, что в 2023 году президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 801 заключенного, что стало крупнейшим актом помилования, принятым в истории независимого Азербайджана. Помилование было приурочено к 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: Hazırda 5 200-dən artıq məhkuma elektron nəzarət vasitəsi tətbiq edilir

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