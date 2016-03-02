 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Минобр Азербайджана: Мы расследуем инцидент в Лерикском районе

    После расследования мы дадим официальный комментарий по поводу произошедшего

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ "Министерство образования расследует факт нанесения директором школы Лерикского района ножевых ранений соседу".

    Об этом в ответ на запрос Report заявили в министерстве образования.

    "После расследования мы дадим официальный комментарий по поводу произошедшего", - сказали в министерстве.

    Отметим, что директор сельской школы Лерикского района Рагимов Агиль Ягуб оглу нанес ножевые ранения 36-летнему Сеиду Балоглан оглу Гурбанову.

    Получивший многочисленные ранения пострадавший доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу. Ему поставили диагноз пневмотракс, проведена срочная хирургическая операция. Состояние Б.Гурбанова оценивается как тяжелое.

    После случившегося А.Рагимов покончил с собой на могиле брата.

    По данному делу правоохранительные органы проводят расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi