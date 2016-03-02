​Минобр Азербайджана: Мы расследуем инцидент в Лерикском районе

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ "Министерство образования расследует факт нанесения директором школы Лерикского района ножевых ранений соседу".

Об этом в ответ на запрос Report заявили в министерстве образования.

"После расследования мы дадим официальный комментарий по поводу произошедшего", - сказали в министерстве.

Отметим, что директор сельской школы Лерикского района Рагимов Агиль Ягуб оглу нанес ножевые ранения 36-летнему Сеиду Балоглан оглу Гурбанову.

Получивший многочисленные ранения пострадавший доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу. Ему поставили диагноз пневмотракс, проведена срочная хирургическая операция. Состояние Б.Гурбанова оценивается как тяжелое.

После случившегося А.Рагимов покончил с собой на могиле брата.

По данному делу правоохранительные органы проводят расследование.