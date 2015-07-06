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    ​Министерство оборонной промышленности распространило официальную информацию в связи с пожаром на заводе телемеханики в Ширване

    В результате короткого замыкания в одном из цехов возник пожар, охвативший площадь в 20 кв. метров

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Министерство оборонной промышленности распространило официальную информацию в связи с пожаром на заводе телемеханики в Ширване.

    Как сообщили Report из министерства, в результате короткого замыкания, происшедшего сегодня в 11:30 в одном из цехов завода телемеханики министерства оборонной промышленности в Ширване, возник пожар, который охватил площадь в 20 кв. метров.

    В результате пожара погиб один работник завода, еще 6 человек получили ранения. Все пострадавшие находятся под присмотром врачей.  

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