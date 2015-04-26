​МИД: В результате сильного землетрясения в Непале среди азербайджанцев пострадавших нет

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ "В результате сильного землетрясения, произошедшего 25 апреля в Непале среди азербайджанцев, проживающих в этой стране, никто не пострадал".
Как передает Report, об этом сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Он заявил, что посольство Азербайджана в Индии продолжает устанавливать связь с гражданами Азербайджана, находящимися в Непале.
"По предварительным данным, в Непале находятся 14 граждан Азербайджана, шестеро их которых – дети. Один ребенок получил незначительные травмы. Министерство поддерживает контакт с гражданами Азербайджана в Непале. Посольства Азербайджана в Индии держит ситуацию в центре внимания", - сообщил руководитель пресс-службы.
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