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МИД Азербайджана: После подписания трехстороннего заявления 219 человек стали жертвами мин

МИД Азербайджана: После подписания трехстороннего заявления 219 человек стали жертвами мин 09:20
Происшествия
12 мая 2022 г. 09:30
МИД Азербайджана: После подписания трехстороннего заявления 219 человек стали жертвами мин

"С подписания трехстороннего заявления и по сей день 219 человек, большинство из которых гражданские лица, стали жертвами мин".

Как сообщает Report, об этом заявила начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева.

"К сожалению, наши граждане регулярно становятся жертвами мин, даже после предоставления армянской стороной карт минных полей и брюссельской встречи лидеров двух государств. Только в апреле этого года в результате 9 инцидентов от мин пострадали 10 человек", - отметила она.

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Версия на английском языке 219 people fell victim to landmines after tripartite statement, Baku says
Версия на азербайджанском языке XİN: "Üçtərəfli bəyanatdan sonra 219 nəfər mina qurbanı olub"

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