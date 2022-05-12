МИД Азербайджана: После подписания трехстороннего заявления 219 человек стали жертвами мин

09:20

"С подписания трехстороннего заявления и по сей день 219 человек, большинство из которых гражданские лица, стали жертвами мин".

Как сообщает Report, об этом заявила начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева.

"К сожалению, наши граждане регулярно становятся жертвами мин, даже после предоставления армянской стороной карт минных полей и брюссельской встречи лидеров двух государств. Только в апреле этого года в результате 9 инцидентов от мин пострадали 10 человек", - отметила она.