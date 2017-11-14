Межбанк подал в суд на компании "Bakı Taksi" и "Baghlan Group"

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ ОАО "Международный банк Азербайджана" подал в суд на ООО "Bakı Taksi" и ООО "Baghlan Group".

Как сообщает Report, обратившись в Бакинский административно-экономический суд №1, банк выдвинул требование по поводу удержания долга.

Сумма долга не разглашается. Суд удовлетворил иск.

Недовольные вынесенным решением "Bakı Taksi" и "Baghlan Group" подали апелляционную жалобу.

Жалоба рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что владельцем "Baghlan Group" является известный как "Хавка" бизнесмен Хафиз Мамедов.