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    Межбанк подал в суд на компании "Bakı Taksi" и "Baghlan Group"

    Жалоба рассматривается в Бакинском апелляционном суде

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ ОАО "Международный банк Азербайджана" подал в суд на ООО "Bakı Taksi" и ООО "Baghlan Group".

    Как сообщает Report, обратившись в Бакинский административно-экономический суд №1, банк выдвинул требование по поводу удержания долга.

    Сумма долга не разглашается. Суд удовлетворил иск.

    Недовольные вынесенным решением "Bakı Taksi" и "Baghlan Group" подали апелляционную жалобу.

    Жалоба рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

    Отметим, что владельцем "Baghlan Group" является известный как "Хавка" бизнесмен Хафиз Мамедов. 

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