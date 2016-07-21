Менеджер азербайджано-британской компании обвиняется в мошенничестве на сумму 1,6 млн. манатов

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Житель города Нахчыван 59-летний Вели Новрузов и житель города Баку Мамед Алиев обратились в правоохранительные органы и заявили, что столкнулись с мошенничеством.

Как сообщает Report, в своих заявлениях они указали, что менеджер по продажам 61-летний Сейфеддин Гусейнов, работавший в принадлежащей им азербайджано-британской компании по торговле железом, в период с февраля 2014 года по ноябрь 2015 года продал изделия на сумму 1 млн. 592 тыс. манатов и присвоил эти деньги.

По факту ведется расследование.