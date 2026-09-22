МЧС заявило об отсутствии пожара в Бакинском конгресс-центре

В Бакинском конгресс-центре факт возгорания не зафиксирован.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Уточняется, что на данный момент подразделения МЧС находятся на территории объекта в связи с проведением международного мероприятия в Бакинском конгресс-центре.

"В зоне кухни сработала вентиляционная система. Обстановка находится полностью под контролем, каких-либо причин для беспокойства нет", - говорится в официальном заявлении ведомства.

Следует отметить, что ранее в социальных сетях появились видеозаписи, на которых было видно задымление на территории Бакинского конгресс-центра.