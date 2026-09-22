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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    МЧС заявило об отсутствии пожара в Бакинском конгресс-центре

    Происшествия
    • 22 сентября, 2026
    • 11:03
    МЧС заявило об отсутствии пожара в Бакинском конгресс-центре

    В Бакинском конгресс-центре факт возгорания не зафиксирован.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

    Уточняется, что на данный момент подразделения МЧС находятся на территории объекта в связи с проведением международного мероприятия в Бакинском конгресс-центре.

    "В зоне кухни сработала вентиляционная система. Обстановка находится полностью под контролем, каких-либо причин для беспокойства нет", - говорится в официальном заявлении ведомства.

    Следует отметить, что ранее в социальных сетях появились видеозаписи, на которых было видно задымление на территории Бакинского конгресс-центра.

    МЧС Азербайджана Пожар (возгорание) Бакинский конгресс-центр
    FHN: Bakı Konqres Mərkəzində yanğın hadisəsi qeydə alınmayıb

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