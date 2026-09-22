МЧС заявило об отсутствии пожара в Бакинском конгресс-центре
Происшествия
- 22 сентября, 2026
- 11:03
В Бакинском конгресс-центре факт возгорания не зафиксирован.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.
Уточняется, что на данный момент подразделения МЧС находятся на территории объекта в связи с проведением международного мероприятия в Бакинском конгресс-центре.
"В зоне кухни сработала вентиляционная система. Обстановка находится полностью под контролем, каких-либо причин для беспокойства нет", - говорится в официальном заявлении ведомства.
Следует отметить, что ранее в социальных сетях появились видеозаписи, на которых было видно задымление на территории Бакинского конгресс-центра.
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